الجزائر تختتم استعداداتها لمواجهة كينيا بأمم أفريقيا

ماجد محمد(صدى):

اختتم المنتخب الجزائري استعداداته لمواجهة كينيا اليوم الأحد في مستهل مشوارهم بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 ، بإجراء تدريبه الأخير على ملعب بترو سبورت في حضور كل اللاعبين.

وقال مدافع نادي الشباب السعودي، جمال الدين بن العمري، للصحافيين الذين تواجدوا بملعب الدفاع الجوي، إن منتخب بلاده مصمم على تسجيل بداية جيدة في البطولة الأفريقية، مؤكداً أن كل اللاعبين واعين لما ينتظرهم من تحديات كبيرة.

وأضاف ، لا أقول أننا تفاجئنا للظروف المناخية التي وجدناها بالقاهرة، لكن أعتقد أنها مريحة وتساعد على تقديم أداء مقبول، استعداداتنا جرت في ظروف مثالية، والكرة الآن في يد اللاعبين .

أما مهاجم نادي نابولي الإيطالي، آدم وناس، فأشار إلى تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر قطر، وأنه بات رهن إشارة الجهاز الفني.

وأكد وناس أنه يتطلع بفخر كبير للمشاركة في بطولة نهائيات كاس أمم أفريقيا للمرة الأولى، معرباً عن أمله في مساعدة منتخب بلاده على الوصول إلى أدوار متقدمة جداً.

كما لفت أن التركيز الدائم والروح الجماعية هما مفتاح الفوز على منتخب كينيا.