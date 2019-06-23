جود عزيز تتخذ قرارا مفاجئا يصدم جمهورها.. ومتابعيها يطقطقون عليها 

الرياض(صدى):

اتخذت الفنانة جود عزيز عن قرارا مفاحئا بارتداء الحجاب، خلال مقطع فيديو قالت إنها لا ترغب في إثارة الجدل أو الوصول للشهرة والتريند، كما قيل عنها، موضحة أنها ستقوم بإغلاق كل حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا واعتزال مواقع التواصل خلال فترة قريبة.

وأظهر مقطع فيديو جود وهي ترتدي الحجاب، موضحة خلاله: ” قراري كان أكبر من ارتداء الحجاب.. أنا كنت هقفل حساباتي كلها كاملة وأبعد عن السوشيال ميديا تمامًا.. وبعدين قلت شوية شوية هقفلها وأبعد عنها.. وقلت بعد شهرين هقفل حساباتي “.

وأضافت ” جود “ في حديثها: ”م ن بيقولون تريد تزيد متابعينها وراح قالت أتحجب.. لا نحن أكبر من هيك وعيب هذا الكلام “.

ولفتت جود: ” من ناحية أني أبغي أزيد متابعيني أحب أقول إنني نائمة الفترة الماضية بإرادتي.. أنا أبغى أنام عن العمل باختياري.. حرية يا جماعة والله مو طبيعيين أبدًا أبدًا.. ولو أبغى أثير جدل أو حوارات السوشيال ميديا ما راح أسوي هيك أبدً “.

وجاءت ردود أفعال متابعيها متباينة، فمنهم من تضامن معها ووافقها القول، وآخرون طقطقوا من طريقة ارتدائها الحجاب، بينما كان هناك صف معارض تمامًا، واعتبر أنها تمثل عليهم وليست صادقة في قولها.