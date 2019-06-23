السجن 18 شهرا وغرامة مالية على المتحرش بفتاة في الدمام

الدمام(صدى):

قضت المحكمة الجزائية بالدمام، بالسجن سنة ونصف على المتحرش بفتاة في الدمام، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال.

وأطلقت المحكمة حكمها بناءً على عدد من الأدلة منها مقطع فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة داخل أحد المحلات في الدمام، إذ حاول الالتصاق بها من الخلف وملامسة أجزاء من جسدها.

كما اعترف المتهم بما بدر منه في محضر عرض مقطع تسجيل كاميرات المراقبة، مؤكدًا أنه الشخص الظاهر في المقطع، بينما أنكر ذلك أمام المحكمة التي اعتبرته إنكارًا مرسلًا ليس عليه بيئة صحيحة تؤيده.

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