السجن 18 شهرا وغرامة مالية على المتحرش بفتاة في الدمام
قضت المحكمة الجزائية بالدمام، بالسجن سنة ونصف على المتحرش بفتاة في الدمام، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال.
وأطلقت المحكمة حكمها بناءً على عدد من الأدلة منها مقطع فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة داخل أحد المحلات في الدمام، إذ حاول الالتصاق بها من الخلف وملامسة أجزاء من جسدها.
كما اعترف المتهم بما بدر منه في محضر عرض مقطع تسجيل كاميرات المراقبة، مؤكدًا أنه الشخص الظاهر في المقطع، بينما أنكر ذلك أمام المحكمة التي اعتبرته إنكارًا مرسلًا ليس عليه بيئة صحيحة تؤيده.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 26416 ] نشر منذ 1 ساعة
قليل بحقه السجن والغرامه
فيصل[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 37 دقيقة
افا يالعبد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41315 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا