أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار

سلطان الهوير(صدى):

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة أحمد الفايز, بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الملفات التي تخص تفعيل دور فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة لاستكمال وتحفيز عناصر منظومة القطاع الخاص بجميع القطاعات الاقتصادية من تجار ومستثمرين ووسطاء من مكاتب دراسات وبنوك ممولة، ومستفيدين.

وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة التنسيق والتكامل الفعال مع الغرفة التجارية والصناعية بعرعر لاستثمار مقومات المنطقة ذات الميزات النسبية التي تدعم الحكومة رعاية بنيتها التحتية بسخاء واهتمام.

وبحث سموه تنمية المنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة في المنطقة بالاستفادة المثلى من مبادرات الوزارة بهذا الشأن وذلك باستقطابها وتفعيلها، مبيناً أن الإمارة اطلقت مبادرة تنموي لتحقيق ذلك، وكان لها دور كبير في تحليل عناصر منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنسيق الجهود لتنميتها كماً ونوعاً وفق التزامات ومستهدفات الرؤية.

ووجه سموه بضرورة دراسة إنشاء اللجان القطاعية بالغرفة التجارية والصناعية بعرعر وفروعها لتنهض بدورها في تنمية القطاعات المعنية بها بروح المبادرة لاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين التقليدي والافتراضي لتوفير السلع والخدمات بأسعار متناولة وتوليد المزيد من الوظائف في المنطقة.

وحث سموه على التواصل الدائم مع رجال الأعمال والاستماع لهم ونقل وجهات نظرهم لتنمية القطاع الخاص بالمنطقة مبدياً رغبته بزيادة كم ونوع الشركات الكبرى بالمنطقة لاسيما في الصناعات ذات الصلة بالمعادن ، وكذلك في مجال الخدمات اللوجستية والثروة الحيوانية.

‏‎وأكد سموه أهمية تطوير أعمال الفرع بشكل عام للنهوض بمهامه على أكمل وجه, وتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

‏‎من جهته, أكد مدير فرع وزارة التجارة أن توجيهات سموه السديدة ستكون نبراساً له في مجال عمله لتطوير أعمال الفرع، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – نحو تطوير قطاع الأعمال.