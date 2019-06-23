إزالة طلاء الأظافر بطرق طبيعية.. أبرزها الخل والليمون

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار خبير تجميل إلى طرق بسيطة لإزالة طلاء الأظافر الملطخ حول الأصابع بسهولة وبدون أسيتون.

وتضمنت الطريقة الأولى:رش القليل من مزيل العرق على قرص من القطن أو مباشرة على الجلد وافركي حتى تتخلصي نهائيًا من طلاء الأظافر.

بينما الطريقة الثانية: وضع القليل من طلاء الأظافر وقومي بمسحه مباشرة حتى تتخلصي من طلاء الأظافر نهائيًا.

وجاءت الطريقة الثالثة كالآتي: مزج القليل من الخل مع الليمون أو أي فاكهة حمضية، ثم باستخدام قرص من القطن أزيلي البقايا التي تريدين التخلص منها.

والطريقة الرابعة: نستخدم بخاخ مثبت الشعر يمكنك إزالة بقايا طلاء الأظافر الملطخة على اليدين فقط، عليك رش القليل على قرص من القطن وافركي جيدًا حتى تتخلصي من هذه المشكلة.

وأخيرا.. الطريقة الخامسة:عطر مركز فقط قومي برش القليل منه على قرص من القطن ثم افركي المناطق المنشودة جيدًا.