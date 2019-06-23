5 أنواع من الفواكهة تمنع تساقط الشعر وتحمي من الصلع

أميرة خالد(صدى):

يعتبر تساقط الشعر من أبرز المشاكل التي تواجه النساء والرجال على السواء والتي تنذر أحياناً بالصلع المبكر خاصة ً عند الرجال .

وكشف الدكتور بشار بزره مؤسس أحد العيادات الطبية الشهيرة بلندن ، أن تناول 5 أنواع ن الفاكهة بمثابة حائط صد المشكلة التي قد تعود إلى الجينات الوراثية ، وهي كالتالي :

– التفاح : كونه غني بفيتامينات تحمي فروة الرأس وتمنع القشرة والجذور الحرة المسببة للصلع.

– الأناناس : كونه يحتوي على مضادات أكسدة هامة يستمر تأثيرها لفترة طويلة .

– البابايا : حيث يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين والأحماض الأمنية المتوفرة في مواد غذائية متنوعة .

– الخوخ : حيث يحتوي على فيتامينات ايه ، وسي و يعد مرطبًا طبيعيًا رائعًا للشعر.

– الكيوي : يحتوي على فيتامينات: A وE وk ومضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل: بيتا كاروتين ولوتين وزانثين المفيدة للشعر والمقاومة لتساقطه .