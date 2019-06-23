5 أنواع من الفواكهة تمنع تساقط الشعر وتحمي من الصلع
يعتبر تساقط الشعر من أبرز المشاكل التي تواجه النساء والرجال على السواء والتي تنذر أحياناً بالصلع المبكر خاصة ً عند الرجال .
وكشف الدكتور بشار بزره مؤسس أحد العيادات الطبية الشهيرة بلندن ، أن تناول 5 أنواع ن الفاكهة بمثابة حائط صد المشكلة التي قد تعود إلى الجينات الوراثية ، وهي كالتالي :
– التفاح : كونه غني بفيتامينات تحمي فروة الرأس وتمنع القشرة والجذور الحرة المسببة للصلع.
– الأناناس : كونه يحتوي على مضادات أكسدة هامة يستمر تأثيرها لفترة طويلة .
– البابايا : حيث يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين والأحماض الأمنية المتوفرة في مواد غذائية متنوعة .
– الخوخ : حيث يحتوي على فيتامينات ايه ، وسي و يعد مرطبًا طبيعيًا رائعًا للشعر.
– الكيوي : يحتوي على فيتامينات: A وE وk ومضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل: بيتا كاروتين ولوتين وزانثين المفيدة للشعر والمقاومة لتساقطه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76147 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41315 ] نشر منذ 10 دقائق
كلها لذيذه😋😋😋😋😋😋
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41315 ] نشر منذ 10 دقائق
كلها لذيذه😋😋😋😋😋😋