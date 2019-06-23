كشافة صعوبات التعلم بالمدينة المنورة ومبادرة خير أمة

فيصل العنزي(صدى):

نظمت جمعية الثقافة والفنون بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة ممثلة بمبادرة خير أمة (مبادرة القيم والأخلاق )ماراثون درب السنة بعنوان (احترم الطريق) وذلك بالمشي من المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء والصلاة فيه اقتداءً بسنة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ،وجاءت مشاركة الفرقة الكشفية للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالمدينة بالتعاون مع المنظمين والفرق التطوعية التي شاركت في تنظيم الماراثون بتوزيع الماء والوجبات وتنظيم السير بالتعاون مع مرور وشرطة المدينة المنورة واستفاد من الخدمات المقدمة حوالي ٢٥٠٠ شخص من الذين شاركوا في الماراثون وكانت المشاركة رائعة ودرساً حياً وتطبيقاً لسنة رسول الله صل الله عليه وسلم.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان:

إن الجمعية تحرص على الأنشطة الطلابية التي تنمي مواهب وقدرات أفراد المجتمع السعودي الكريم ، الذي يحرص على خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الاستدامة، والمحافظة على كيان الجمعية الذي يخدم ذوي صعوبات التعلم مجاناً على مستوى مملكتنا الغالية، بدعم ومؤازرة محبي الخير في بلد الخير والعطاء ويكون لنا مجتمع راقي يساهم في تطور و ازدهار الخدمات المقدمة لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى .

وبيّن آل عثمان الجهود الموفقة والعظيمة لخدمة هذه الفئة ، ومدى تعاون الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة في المشاركات الخيرية؛ سعياً وراء الأجر والثواب من رب العالمين وحبا للعمل الخيري والإنساني.

ونذكر بأهمية الدعم المادي والمعنوي للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم فهي بأشد الحاجة الماسة؛ من أجل السير قدماً في خدمة أبناء المجتمع، وخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

وختاماً

كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمنظمين وأخص بالذكر أبناءنا الكشافين.

ونحن متفائلون بالخير دائماً.