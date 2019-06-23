الأهلي يفاجئ لاعبيه بخبر سار عن مستحقاتهم المتأخرة 

طلال الغامدي(صدى):

حصرت إدارة النادي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، جميع مستحقات اللاعبين المتأخرة سواء من مقدمات عقود أو غيرها لتسليمهم إياها قبل انطلاق الموسم الجديد.

واتخذت إدارة النادي الأهلي هذه الخطوة من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد بعد معاناة عدد منهم من تأخر بعض مقدمات عقودهم خلال الموسم المنتهي خصوصاً مَن تم تجديد عقودهم الاحترافية مؤخراً.

هذا وقد استعانت إدارة النادي الأهلي الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين بشركة مالية متخصص لمراجعة أوجه الصرف المالية في النادي خلال السنة الأخيرة وتدقيقها.