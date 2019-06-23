30 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء في ” الراجحي للتأمين “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تكافل الراجحي للتأمين، باب التقديم على 30 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، وذلك بالتعاون مع صندوق “هدف” ومن خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

وأوضحت الشركة أن العمل متاحة في مدينة الرياض تحت مسمى “أخصائي تأمين” من خلال برنامج تمهير “للتدريب على رأس العمل”؛ لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص إدارة أعمال.

كما أشارت إلى أنه يُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص إدارة أعمال، وألا يكون المتقدم قد سجلت في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، ألا يكون استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وتتمثل المهام الوظيفية في التالي:

1- تحديد الاحتياجات:

تحديد الحاجة إلى خدمات ومنتجات تأمينية جديدة، ومراقبة متطلبات واتجاهات التأمين وتحليلها.

2- دعم أنشطة المبيعات:

تقديم الدعم لفرق المبيعات والعملاء في الرد على الأسئلة المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة.

3- تطوير المنتجات:

تطوير خدمات ومنتجات تأمينية جديدة، وتحديد الأسعار والمعدلات والضوابط ذات الصلة، والعمل مع الخبراء الاكتواريين لتحديد المخاطر وتطبيق النماذج الاكتوارية.

4- إعداد الوثائق:

إعداد الوثائق التي تغطي عناصر مثل المدفوعات والشروط والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التخلف عن سداد الدفعات أو عند وقوع أحداث معينة.

5- تنسيق طرح المنتجات:

تنسيق طرح المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة مع الأقسام ذات الصلة، مثل الشؤون القانونية والتسويق والامتثال.

كما لفتت إلى أن التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/26م، من خلال الرابط التالي هنا