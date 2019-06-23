رجل في دعوى طلاق ” زوجتي تهتم بمستحضرات تجميل أكثر مني “

القاهرة(صدى):

تقدم رجل مصري بدعوى طلاق للضرر ضد زوجته بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، مؤكداً ، ” مراتي تنفق أموال طائلة علي مستحضرات التجميل اعترضت على أسلوبها فاتهمتنى بالبخل سبعه أشهر فقط عمر زواجى منها حولتنى إلى كم مهمل فى البيت ” .

وقال الزوج في تصريحات لصحف محلية ، ” تعرفت على زوجتى كم خلال قريبه لنا لاحظت أنها فتاة جميله ومتدينه أعجبت بها وقررت الارتباط بها تقدمت إليها ووافق أهلها على خاصه وان لدى عملى الخاص والذى سيوفر الحياة الكريمه لأبنتهم : .

وتابع ، بعد شهور قليله تم الزفاف عشت مع زوجتى أجمل أيام حياتى بعد اقل من شهر فوجئت بزوجتى تطالبنى بشراء مستحضرات تجميل وعطور وملابس باهظه الثمن ، رويدا رويدا بدأت في اهمالى تماما واصبح اهتمامها بنفسها فقط ومتابعه أحدث ، اشتكيت إلى أسرتها لكنهم عجزوا عن افهامها واجباتها وحقوقى عليها.

واضاف الزوج ، سبعه أشهر مرت على زواجنا شعرت خلالها بالملل وقررت الانفصال عنها خاصه بعد ان اتهمتنى بالبخل وعدم الإنفاق عليها.

واستطرد قائلاً ، أخبرتها برغبتى فى الإنفصال عنها لكنها رفضت واكدت لى اننى بذلك ادمر حياتها فطالبتها بالتغيير لكنها لم تهتم بى فقررت أقامه دعوى طلاق للضرر وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام محكمه الأسرة ولم يتم الفصل فيها.