مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 130.54 نقطة ليقفل عند مستوى 8739.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 111 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية, مشاركة ريت, حلواني إخوان, زين السعودية, والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نادك, معادن, الاتحاد, سامبا, وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.90% و 5% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، الإعادة السعودية, زين السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, دار الأركان, الإنماء ، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 5.83 نقاط ليقفل عند مستوى 3738.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.9 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 382 صفقة.