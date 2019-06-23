مع بدء استقبال الرغبات.. تعرف على أنواع الإقامة المميزة والمقابل المالي لها

علي القحطاني(صدى):

بدء مركز الإقامة المميزة اليوم الأحد استقبال طلبات الراغبين في الحصول عليها ، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك ” .

وحدد المركز أنواع الإقامة والمقابل المالي لكل نوع وذلك على النحو التالي :

-إقامة غير محددة المدة بمقابل 800 ألف ريال للمرة الواحدة ، بعد إستيفاء الشروط النظامية .

– -إقامة لسنة واحدة “قابلة للتجديد ” ، بمقابل 100 أل ريال للسنة ، مع خصم20 % حال منحها لمدة تزيد عن سنة ، وبتخفيض 2% لكل سنة عند دفع مقدم لأكثر من سنة واحدة ، مع توفر الشروط النظامية .

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