مع بدء استقبال الرغبات.. تعرف على أنواع الإقامة المميزة والمقابل المالي لها
بدء مركز الإقامة المميزة اليوم الأحد استقبال طلبات الراغبين في الحصول عليها ، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك ” .
وحدد المركز أنواع الإقامة والمقابل المالي لكل نوع وذلك على النحو التالي :
-إقامة غير محددة المدة بمقابل 800 ألف ريال للمرة الواحدة ، بعد إستيفاء الشروط النظامية .
– -إقامة لسنة واحدة “قابلة للتجديد ” ، بمقابل 100 أل ريال للسنة ، مع خصم20 % حال منحها لمدة تزيد عن سنة ، وبتخفيض 2% لكل سنة عند دفع مقدم لأكثر من سنة واحدة ، مع توفر الشروط النظامية .
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بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر منصة ” سابرك “
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