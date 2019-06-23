رسالة على واتساب تسبب في محاكمة شاب.. والفتاة تتهمه بالتحرش 

دبي(صدى):

باشرت محكمة جنح الشارقة قضية متهم فيها شاب عربي بإرسال رسائل لفتاة فيها عبارات غير لائقة عبر برنامج الواتس أب، تضمنت جملة ” خلينا نطلع نغير جو “.

وتعود الواقعة عندما أرسل المتهم الذي يعمل في شركة خاصة محادثة عبر برنامج الوتس أب لفتاة تتعامل مع الشركة تضمنت عبارات جارحة، ما أغضبها.

ومن بين الرسائل العديدة التي أرسلها الشاب للفتاة ” أنه يريد الخروج معها لتغيير الجو في شارع الإمارات لوحدهم ” ، ما جعلها تقدم شكوى ضده بأنه يتحرش بها ويزعجها برسائله التي لا تعرف ما يقصده من ورائها.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بما أسند إليه من تهم، فاعترف بإرسال رسائل للشاكية، موضحا أنه لم يقصد إزعاجها أو التحرش بها، وإنما كان يطالبها بمبلغ مالي مترتب عليها لصالح الشركة التي يعمل بها بسبب استأجارها سيارة وعدم دفعها قيمة الإيجار، ما جعله يرسل لها عبر برنامج الواتس أب محادثات عديدة دون أن يقصد مضايقتها.