قرقاش: لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيا
أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، أن أزمة الخليج تتطلب عملًا مشتركًا، ولا يمكن التصدي لها إلا سياسيًا.
وقال ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيًا، أزمة طال صنعها وتتطلب اهتمام جماعي في المقام الأول، وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات، فالأصوات الإقليمية مهمة لتحقيق حلول مستدامة ” .
وفي سياق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة أمس السبت، أن احتمالية توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قائمة، وذلك بعدما أسقطت الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة.
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصلح الحال
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد ما حضرتك خلصت من التحريض ووصل الدم للركب ..
يعني بعد السكرة جت الفكره كان من اول حقنتوا الدماء وتدخلتوا بالمال والجاه بس للاسف مناصب كبيره تدار بعقول صغيره