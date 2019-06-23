قرقاش: لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيا

أبو ظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، أن أزمة الخليج تتطلب عملًا مشتركًا، ولا يمكن التصدي لها إلا سياسيًا.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيًا، أزمة طال صنعها وتتطلب اهتمام جماعي في المقام الأول، وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات، فالأصوات الإقليمية مهمة لتحقيق حلول مستدامة ” .

وفي سياق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة أمس السبت، أن احتمالية توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قائمة، وذلك بعدما أسقطت الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة.

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