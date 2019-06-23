سيدة تثير ذعر ركاب طائرة لمحاولتها اقتحام قمرة القيادة

لندن(صدى):

أثارت مسافرة بريطانية ، حالة من الذعر بين الركاب وقادة طائرة بريطانية مدنية ،عقب محاولتها اقتحام قمرة القيادة ما دفع طاقم الطائرة إلى الاستغاثة بسلاح الجو الملكي في أثناء رحلة جوية.

وقالت صحف بريطانية ، أن امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً نهضت من مقعدها عقب إقلاع الطائرة من ستانستد إلى مدينة دالامان في تركيا ، واندفعت نحو مقدمة الطائرة، وحاولت فتح باب قمرة القيادة والدخول عنوة، لكن ركاب الطائرة منعوها وأسقطوها أرضاً وتمكنوا من السيطرة عليها وهي في حالة هياج عصبي.

وعلى الفور، طلب قائد الطائرة استدعاء سلاح الجو البريطاني، الأمر الذي استدعى تحرك المقاتلتيْن لمرافقة الطائرة في أثناء العودة إلى مطار لندن ستانستد.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس الإنجليزية إن السلطات اعتقلت الراكبة للاشتباه في هجوم، وتعريض طائرة للخطر.