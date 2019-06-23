سيدة وزوجها يستدرجان سائقا إلى شقتهما ويقتلانه 

القاهرة(صدى):

استدرجت ربة منزل سائق لشقتها ولدى حضوره قام زوجها بالإجهاز عليه وكتم أنفاسه حتى أنهى بحياته، وقاما بوضع الجثة بداخل سيارة المجنى عليه وألقوا بجثته وهاتفه المحمول في مياه نهر النيل وتركا السيارة بمكان العثور عليها.

وتفصيلا، ورد بلاغا للأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثة شخص بمياه نهر النيل بكامل ملابسه وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، حيث أشارت زوجته

إلى العثور علي سيارته بأحد الشوارع الجانبية المجاوره لمحل سكنهما وبداخلها حافظة نقودة ومبلغ مالى قدره 1000 جنيه.

واتضح من التحريات والتحقيقات أن رجل وزوجته استدرجا السائق لشقتهما لقتله بدافع الإنتقام لوجود خلافات بينهم.