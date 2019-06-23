من أجل نجمين.. التعاون يسعى لإعارة ” هيلدون راموس “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي التعاون إعتزامه إعارة اللاعب ” هيلدون راموس ” خلال الموسم المقبل بدلًا من الاستغناء عن الثنائي ” جهاد الحسين و ريكاردو ماتشادو .

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي التعاون اعتزامه إعارة اللاعب ” هيلدون راموس ” خلال الموسم المقبل .

وتأتي خطوة التعاون كخيار بديل عن الإستغناء عن الثنائي ” جهاد الحسين و ريكاردو ماتشادو ” .

جاء ذلك بعد انباء عن التجديد للاعب حتى 2022 للاعب الذي انضم للتعاون في 2018 ، مقابل 1.5 مليون يورو .