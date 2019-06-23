من أجل نجمين.. التعاون يسعى لإعارة ” هيلدون راموس “
كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي التعاون إعتزامه إعارة اللاعب ” هيلدون راموس ” خلال الموسم المقبل بدلًا من الاستغناء عن الثنائي ” جهاد الحسين و ريكاردو ماتشادو .
كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي التعاون اعتزامه إعارة اللاعب ” هيلدون راموس ” خلال الموسم المقبل .
وتأتي خطوة التعاون كخيار بديل عن الإستغناء عن الثنائي ” جهاد الحسين و ريكاردو ماتشادو ” .
جاء ذلك بعد انباء عن التجديد للاعب حتى 2022 للاعب الذي انضم للتعاون في 2018 ، مقابل 1.5 مليون يورو .
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 3 ساعات
خلاص ياسكري القصيم مدربكم البرتغالي رحل والان انتم بدأتو الاعارت والاستغنائت عن نجوم الفريق الم تتعظو من اندية الشرقية الاتفاق والقادسية والفتح عندما باعو النجوم لاندية الكبيرة كيف انحدر مستواهم واصبح ترتيبهم الان في المؤخرة