بالفيديو.. ديانا حداد تعبر عن فخرها وحبها للمملكة بغناء ” سيوف العزة “

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة ديانا حداد ، فيديو كليب للأغنية الوطنية ” سيوف العزة ” عقب أن أعادت غنائها بصوتها وعمل مونتاج خاص مصور تم استخدام به صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق المملكة .

يُشار أن الأغنية سُجّلت منذ أربعة عقود بعنوان “ سيوف العز ” كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وألحان الفنان محمد عبده، والذي كان قد لحنها عام 1975م وذلك بتسجيل وتوزيع جديدين .

وأعربت ديانا حداد عن فخرها واعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية ، ما أثار إعجاب المتابعين الذين أعادوا نشر الفيديو .