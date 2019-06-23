إعلان نتائج القبول للتعيين على رتب ” عريف وجندي وجندي أول “

الرياض(صدى):

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للتعيين بوظائف ” عريف ، جندي أول ، جندي ” .

وأكدت ضرورة إحضار المقبولين مبدئياً المستندات التالية :

– نموذج موعد المراجعة (يمكن طباعته عند الاستعلام على نتيجة القبول) .

– أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.

– أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (3) صور منها مصدقة من (إدارة الاختبارات والقبول للثانوية العامة) أو الجهة التعليمية المشرفة عليها.

– عدد (3) صورة لكل من المؤهلات الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) مع السجل الإكاديمي في حال تم تسجيل مؤهل إضافي أو شهادات الدوارات التدريبية مع ضرورة التصديق عليها من الجهة المشرفة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).

– رخصة القيادة العمومي لمن تقدم على وظائف (قائد ومشغل آليات ) مع صورة واضحة منها.

-عدد (8) صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل مقاس (4*6) مكشوف الرأس مع كتابة رقم الطلب وتسجيله خلف الصور.

-إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة .

– الحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية لليوم الأول مع الاهتمام بالنظافة العامة وحلاقة شعر الرأس .

-الحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ ، مع عدم وجود مرافقين أو جوالات .

ولمعرفة نتيجة القبول يمكن الدخول على الرابط التالي :هنا