رئيس الهيئة العامة للرياضة: لم أمنع سعود آل سويلم من الترشح لرئاسة النصر

نواف السالم(صدى):

كشف عبدالعزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، حقيقة وجود أي خلاف بينه وبين سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، والذي قرر عدم دخول انتخابات ” العالمي “ بعد انتهاء فترته السابقة.

ونفى ” ابن تركي ” في تصريحات صحفية له وجود خلافات مع ” آل سويلم ” قائلآ: ” سعود السويلم أعتذر عن رئاسة النصر لظروفه كما ذكر بتويتر، ولم أمنعه من الترشح الذي يعتبر حقًّا مشروعًا لكل محبيّ النادي ” .

وتابع: ” لا يوجد خلاف بيني وبين السويلم أبدًا، وأستغرب هذا الكلام الذي أسمعه، فالأخ سعود مثل بقية رؤساء الأندية، بيني وبينهم علاقة وثيقة وتواصل مستمر وعمل نسعى من خلاله جميعًا لخدمة وطننا ورياضته ” .

أضاف: ” التكليف غير مناسب ولا يخدم الأندية في صناعة منظومة مستقرة للعمل المؤسساتي، وأنا أحاول أن يكون التكليف للضرورة فقط ولفترات قصيرة ” .

كما أوضح ” ابن تركي ” أن أمر رئاسة نادي النصر يعود للنادي نفسه كجمعية عمومية أو أعضاء الفئة الذهبية، فهم المعنيون بإيجاد مرشح أو أكثر.

يذكر أن سعود السويلم كام قد فاجأ الجماهير بعدم الترشح في الانتخابات الحالية، واكتفى بما قدّمه خلال فترة رئاسته السابقة.

حسث شهدت هذه الفترة عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، بعد الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد غياب 4 مواسم.