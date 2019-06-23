مدى تعتزم إطلاق خدمة السداد بساعات سامسونج الذكية

علي القحطاني(صدى):

تخطط شبكة مدى للدفع الإلكتروني لتوفير خدمة السداد بساعات “سامسونج الذكية”، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي إطلاق خدمة السداد بساعات “سامسونج الذكية”، بعد إتاحة خدمة السداد عبر ساعات “أبل واتش”.

وكانت مدى أعلنت مؤخرا عن إطلاق خدمة السداد بساعات “أبل واتش”، إضافة لإطلاقها خدمة “مدى باي” للدفع بأجهزة الجولات الذكية، عبر تطبيق خاص يتمتع بمعايير الأمان وتشفير المعلومات الخاصة.