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توفر وظيفة إدارية لحملة الماجستير بهيئة تنظيم الكهرباء في الرياض

توفر وظيفة إدارية لحملة الماجستير بهيئة تنظيم الكهرباء في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء و الإنتاج المزدوج عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الماجستير، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (استشاري أول شؤون مالية وإدارية)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
استشاري أول شؤون مالية وإدارية (العدد وظيفة واحدة).

الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، درجة الماجستير في الشؤون المالية والإدارية ، خبرة عملية في مجال الاستشارات المالية والإدارية ، وخبرة في التخطيط الاستراتيجي.

القدرة على تحليل البيانات ، القدرة على إعداد العروض والتقديم ، مهارات قيادية ، قدرة على تقديم الحلول والتوصيات في مجالات العمل الاستشارية ،خبرة في إعداد الموازنات ، الإلمام بالأنظمة الحكومية ، والإلمام بنظام العمل.

خبرة لا تقل عن 15سنة في الشؤون المالية والإدارية ، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته ، وتقديم الحلول التطويرية في مجال الأعمال المالية والإدارية.

المهام والمسؤوليات:

تقديم الإستشارة فيما يخص مجال عمله ، إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية ، تحليل البيانات والمدخلات ومراجعتها ، ومراجعة السياسات والإجراءات والأدلة الإرشادية والعمل على تطويرها.

والتقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/23م.

ويتم التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 


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