توفر وظائف شاغرة للنساء بشركة ” اكستنسيا ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” اكستنسيا ” عن توفر 3 وظائف شاغرة للنساء لحملة الثانوية العامة أوما يعادلها، للعمل بمراكز الاتصال التابعة للشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقآ للشروط التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مُمثلة خدمة العملاء ” العدد 3 وظائف ” .

* الوصف الوظيفي

– توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.

* الشروط

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصلة على شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن سنتين.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

حيث أشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/23م، من خلال الرابط التالي:هنا