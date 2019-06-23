توفر وظائف شاغرة للنساء بشركة ” اكستنسيا ” بالرياض
كشفت شركة ” اكستنسيا ” عن توفر 3 وظائف شاغرة للنساء لحملة الثانوية العامة أوما يعادلها، للعمل بمراكز الاتصال التابعة للشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقآ للشروط التالية:
* المسمى الوظيفي:
– مُمثلة خدمة العملاء ” العدد 3 وظائف ” .
* الوصف الوظيفي
– توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.
* الشروط
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- حاصلة على شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن سنتين.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
حيث أشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/23م، من خلال الرابط التالي:هنا
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