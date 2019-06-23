بالفيديو.. كاتب أغنية ” يا دار ” يعرب عن استيائه من غناء شمس الكويتية لها

خالد الظفيري(صدى):

أعرب الشاعر عبد العزيز السالم، عن استيائه الشديد من قيام الفنانة شمس الكويتية بغناء قصيدته ” يا دار ” ، وذلك أثناء إحيائها حفلها الغنائي بالرياض والذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

ونشر ” السالم ” مقطع فيديو لشمس الكويتية وهي تغني جزءًا من القصيدة، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : معلقآ: ” أقسم بالله العظيم بأني كرهت اليوم الذي كتبت فيه هذه القصيدة ” .

وكتبت قصيدة ” يا دار ” بالتزامن مع الغزو العراقي للكويت، ولا تزال حاضرة بقوة حتى هذا اليوم، كتبها الشاعر عبدالعزيز السالم ولحنها الفنان رابح صقر، وشدا بها رابح صقر ونبيل شعيل.