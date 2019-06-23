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آل الشيخ يجلد رجل أعمال قطري ويصفه بالثور بسبب ما نشره 

آل الشيخ يجلد رجل أعمال قطري ويصفه بالثور بسبب ما نشره 
نايف السالم(صدى):

قصف تركي آل الشيخ جبهة على رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي، واصفا إياه بـ ” الثور “ ، بعدما شارك نشرها القطري الذي علق عليها، قائلًا: ”لا تعليق، حتى تركيب الشعار مو احترافي.. تصدق ثور! “.

وتهكم تركي آل الشيخ من رجل الأعمال، ونشر له تغريدة طالب فيها بعدم التدخل في شؤون الآخرين وقال فيها: ” لك مطلق الحرية أن تعيش حمار لكن لا ترفس في اللي حواليك “ ، ليعلق عليها آل الشيخ قائلاً: ” يا ليت تطبق كلامك “.

ولم يقف تركي آل الشيخ صامتا ولكنه تتبع منشورات رجل الأعمال القطري عبر حسابه على ” تويتر “ ، وكان يقول في إحداها: ” لم أر من قبل حمارًا يتكلم كالبشر، لكني قابلت الكثير من البشر، الذين يتكلمون كالحمير، هاينرش هاينه “.

وقام تركي آل الشيخ بمشاركة التغريدة، وعلقّ قائلًا: ” الذكي لو يدري وش قاعد يكتب كان عرف أنه يحكي عن نفسه! “.

وكان رجل الأعمال القطري نشر صورة لآل الشيخ وهو يرتدي فيها قميص نادي ” بيراميدز “ ، قبل المواجهة المرتقبة بين قطر والأرجنتين ضمن منافسات كوبا أمريكا اليوم الأحد.

وعرض بن علي صورة يظهر فيها آل الشيخ مرتديًا قميصًا يحمل شعار نادي ” بيراميدز “ المصري، ولكن الصورة المنشورة تم فيها استبدال شعار النادي المصري بشعار منتخب الأرجنتين، في إشارة إلى أن ال الشيخ سيشجع الأرجنتين ضد قطر


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 3 ساعات

كمل عليه الى ما ينبطح قدامك

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