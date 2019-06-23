” الأرصاد ” تتوقع ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق غدا
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن عدداً من مناطق المملكة ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، وذلك اعتباراً من غدٍ الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.
وعن التفاصيل، كشفت ” الأرصاد ” أن درجات الحرارة العظمى في منطقة الرياض ستتراوح بين 43- 46 درجة، وفي المنطقة الشرقية بين 46- 49 درجة، وفي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بين 44- 48 درجة.
أما بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف، تتراوح درجات الحرارة 42- 45.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمنا برحمته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76147 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يريد بنا خير ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 2 ساعتين
آمين,,