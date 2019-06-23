” الأرصاد ” تتوقع ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق غدا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن عدداً من مناطق المملكة ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، وذلك اعتباراً من غدٍ الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وعن التفاصيل، كشفت ” الأرصاد ” أن درجات الحرارة العظمى في منطقة الرياض ستتراوح بين 43- 46 درجة، وفي المنطقة الشرقية بين 46- 49 درجة، وفي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بين 44- 48 درجة.

أما بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف، تتراوح درجات الحرارة 42- 45.