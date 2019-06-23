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” الأرصاد ” تتوقع ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق غدا

” الأرصاد ” تتوقع ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق غدا
عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن عدداً من مناطق المملكة ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، وذلك اعتباراً من غدٍ الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وعن التفاصيل، كشفت ” الأرصاد ” أن درجات الحرارة العظمى في منطقة الرياض ستتراوح بين 43- 46 درجة، وفي المنطقة الشرقية بين 46- 49 درجة، وفي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بين 44- 48 درجة.

أما بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف، تتراوح درجات الحرارة 42- 45.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمنا برحمته

[ عدد التعليقات: 76147 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربنا يريد بنا خير ,,

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