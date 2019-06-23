بعد ساعات من الفوز.. ” داني ألفيس ” يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

قرر النجم البرازيلي داني ألفيس رسمياً رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، وذلك بعد ساعات قليلة من قيادته لمنتخب البرازيل للفوز على بيرو 5-0 في بطولة “كوبا أمريكا” .

وقال “ألفيس ” على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام ” : تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات… أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لكتابة صفحة في تاريخ النادي .

وكان ألفيس قائداً للفريق بدلاً عن نيمار بسبب إصابته ليكلل نهاية مشواره بالفوز بــ “كوبا أمريكا ” بعد مشوار طويل مع الساحرة المستديرة .