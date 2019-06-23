خضار يقضي على رائحة العرق نهائيا
تهدد رائحة العرق المظهر العام للمرأة خاصة ً مع ارتفاع درجات الحرارة ، واحياناً لا يتم التغلب عليها مع استخدام المزيلات او حتى العطور .
وكشف خبراء التجميل عن طرق طبيعية غير مكلفة وفعالة للتخلص من رائحة العرق نهائياً وذلك من خلال الآتي :
– وضع شرائح بطاطا تحت الإبطين قبل الخروج بـ 20 دقيقة ، إذ أن لديها قدرة كبيرة على امتصاص الروائح الكريهة .
-الزعتر وإكليل الجبل من خلال غليهما جيداً في الماء ، ثم تركه ليبرد لتمسحي به تحت إبطيك بإستخدام قطعة قماش نظيفة .
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 3 ساعات
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الله يهديهم
كلها بتنطبخ مع الحر 20 دقيقة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76147 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب طيب ,,