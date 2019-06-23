خضار يقضي على رائحة العرق نهائيا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تهدد رائحة العرق المظهر العام للمرأة خاصة ً مع ارتفاع درجات الحرارة ، واحياناً لا يتم التغلب عليها مع استخدام المزيلات او حتى العطور .

وكشف خبراء التجميل عن طرق طبيعية غير مكلفة وفعالة للتخلص من رائحة العرق نهائياً وذلك من خلال الآتي :

– وضع شرائح بطاطا تحت الإبطين قبل الخروج بـ 20 دقيقة ، إذ أن لديها قدرة كبيرة على امتصاص الروائح الكريهة .

-الزعتر وإكليل الجبل من خلال غليهما جيداً في الماء ، ثم تركه ليبرد لتمسحي به تحت إبطيك بإستخدام قطعة قماش نظيفة .