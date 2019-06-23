سيارة تدهس موظف جمارك بجسر الملك فهد.. وقائدها يفر هاربا
قام مواطن بدهس أحد موظفي الجمارك بجسر الملك فهد بسيارته وهرب، قبل أن تطيح به أجهزة الأمن.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الموظف كان يؤدي عمله في بوابة الخروج وتحرك من موقعه لتوجيه إحدى المركبات، ففوجئ بمركبة قادمة من البحرين تقترب منه وتدهسه.
وهرب المواطن المتسبب في الحادِث من الموقع، غير أن الدوريات الأمنية قبضت عليه، وتبين أن الجاني كان في حالة غير طبيعية، وأن إجراءات تفتيش مركبته كانت قد اكتملت.
ونقل الموظف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن بحالة جيدة، كما أحال رجال الدوريات لأمنية المواطن إلى مركز الشرطة بالجسر لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76147 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله على سلامة رجل الجمارك ,,
,, اما اللي جاي من البحرين فمزبن الجاني يرحب به ويضم جنبيه بين جدرانه وبواباته الفولاذيه ,,
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 4 ساعات
…
الله يشفية ويقوم بسلامة
ويهدي ويصلح حال الجاني
X[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 3 ساعات
بعض موظفين الجمارك ينرفز المسافرين ويغضبهم بتصرفاته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76147 ] نشر منذ 3 ساعات
كلامك صحيح يااخ اكس ، حتى في بعض النقاط التفتيشيه على الطرق ، بعضهم يخطم قدامك على غفلةٍ منك ,,
,, حصلت معي العديد العديد من المرات ، اكاد اصطدم فيه ، لولا لطف الله ، بعنى انه يراك غافل عنه وتناظر شخص آخر من زملائه او تكلمه ، وهو يجيك بكل بجاحه وقلة اهتمام واحترام ، من خلف زميله ويخطم قدامك مع اول حركة السياره ، او يكون على المسار الأيمن مثلاً وهو يعلم انك تحركت من دون ان تراه ، ومع ذالك يخطم قدامك ، انا باالحقيقة ما انا عارف ايش يقصدون بهذه الحركه ولا اعرف لها تفسير ، ومن تكرارها صرت لازم آخذ الحذر وكل الحذر من تصرفات أولائك البشر ..
,, يااخي تشوف الرجال مشغول عنك ماهو منتبه انتظر حتى يتحرك بسبيله ..
,, بطبيعة الحال انا لا اتكلم عن رجل الجمارك ، لأني اجهل السبب فيماحدث ، ولكني تهيضت وذكرت ما اعانيه في نقاط التفتيش على الطرق .. الواحد طالعه روحه من طول المسافه وكمرات السرعه ، تجي تزيد ناره اشتعال …؟
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله على سلامته..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان في حاله غير طبيعيه الله يعنه على نفسه
Goonan[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
وتبين أن الجاني كان في حالة غير طبيعية
أكيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26416 ] نشر منذ 1 ساعة
بغض النظر عن حالة الجاني لكن من المفروض ان يكون موظف الجمارك حذر
وبأن سيارة الجاني قد انهت تفتيشها فمن المؤكد ان الموظف قد نرفس الجاني اثناء التفتيش فغضب منه ودهسه بالسياره عموما هذا درس لموظفي الجمارك ان يتعاملو مع الاخرين باخلاق عاليه