سيارة تدهس موظف جمارك بجسر الملك فهد.. وقائدها يفر هاربا 

علي القحطاني(صدى):

قام مواطن بدهس أحد موظفي الجمارك بجسر الملك فهد بسيارته وهرب، قبل أن تطيح به أجهزة الأمن.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الموظف كان يؤدي عمله في بوابة الخروج وتحرك من موقعه لتوجيه إحدى المركبات، ففوجئ بمركبة قادمة من البحرين تقترب منه وتدهسه.

وهرب المواطن المتسبب في الحادِث من الموقع، غير أن الدوريات الأمنية قبضت عليه، وتبين أن الجاني كان في حالة غير طبيعية، وأن إجراءات تفتيش مركبته كانت قد اكتملت.

ونقل الموظف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن بحالة جيدة، كما أحال رجال الدوريات لأمنية المواطن إلى مركز الشرطة بالجسر لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.