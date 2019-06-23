فيفي عبده: صفعت ابنتي بقوة ودواء خطأ كاد يتسبب في وفاتي

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة فيفي عبده خلال حوار صحفي ، عن تفاصيل صفعها لابنتها بسبب مسلسل ” مملكة الغجر ” ، كما تحدثت عن الدواء الخاطئ الذي تناولته وكاد يودي بحياتها .

وقالت فيفي عن صفعها لابنتها عزة مجاهد بقوة ، عزة شاركتني في أكثر من عمل، لكنْ هذه المرّة حدث أمر لافتٌ وعفويّ ولم يحصل من قبل بيننا، وهو صفعي لها بقوّة أدهشت الجميع، ومن علّمني ذلك هو الراحل أحمد زكي، فهو كان يعيش الدور والحالة، لدرجة تجعله متمكناً للغاية، ولا يعرف مَن أمامه، فهو يؤدي ما يجب أن يقدمه. هكذا عشتُ الحالة وصفعتها “بجدّ”.

وتابعت فيفي ، تعرضت لوعكة صحية الفترة الماضية وأحمد الله على مروري من هذا الأمر بخير، وحقيقة ما حدث أنّني تناولت دواءً خاطئاً، ولا يتناسب مع حالتي، فتعرّضت لهبوط مفاجئ في سرعة الدورة الدموية، وتم نقلي الى المستشفى فوراً، وبقيت فيه إلى أن تماثلتُ للشفاء.

وعن دخولها لماراثون مسلسلات شهر رمضان ، قالت فيفي ، في الواقع، لم يكن في ذهني إطلاقاً خوض أي عمل درامي هذا العام، لكنني فوجئت بعرضهم عليَّ سيناريو عمل جديد ” مملكة الغجر ” ، لفتني بالفكرة الجديدة التي يطرحها، وبتفاصيل لم أسمع عنها من قبل، فراقَ لي واقتنعتُ به، وقرّرت تقديمه، وتحدّي أيّ ظروف قد تواجهني في العمل .

وأضافت ، فاجأني جمهوري العزيز، ومتابعيّ الأحبّ، بآلاف الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم أكن أتخيّل كل هذا الإعجاب بالعمل كلّه، وليس بدوري فيه فقط، وأنا كعادتي أعرف ردود الفعل من جمهور الشارع أيضاً، وهو ما أضاف إلى سعادتي.