” الشورى ” يعلن موعد التصويت على تشديد الرقابة على الأعمال الفنية

نايف السالم(صدى):

قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى الموافقة على توصية، طالبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة، لمنع الأعمال الهابطة أو التي تسيء لسمعة المملكة والمجتمع.

وأعلن المجلس أن التصويت غدا الإثنين على هذه التوصية، التي قدمها عضوا الشورى الدكتورة إقبال درندري والمهندس ناصر العتيبي.

وأرجع عضوا المجلس أن سبب تقدمهم بهذه التوصية إلى ظهور مسلسلات وأعمال تصور تاريخ المملكة بشكل يسيء إلى سمعتها وتاريخها، إضافة إلى برامج تعرض في شهر رمضان بمحتوى هابط وغير ملائم.