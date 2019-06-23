قوات الأمن الخاصة تعلن توفر وظائف عسكرية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية “جندي أول، جندي” للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة .

وأوضت أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 20 / 10 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس 24 / 10 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا.

الشروط المطلوبة :

-أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

-أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30 ) سنة.

-أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف -والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

-أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

-أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

-أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

-أن لا يقل التقدير عن جيد.

– المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون دراسته انتظامًا.

-أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

-أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

ونبهت إلى ضرورة تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.