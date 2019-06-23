قوات الأمن الخاصة تعلن توفر وظائف عسكرية شاغرة
أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية “جندي أول، جندي” للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة .
وأوضت أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 20 / 10 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس 24 / 10 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا.
الشروط المطلوبة :
-أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.
-أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30 ) سنة.
-أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف -والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
-أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).
-أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.
-أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.
-أن لا يقل التقدير عن جيد.
– المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون دراسته انتظامًا.
-أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
-أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.
ونبهت إلى ضرورة تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.
محمد[ عدد التعليقات: 2988 ] نشر منذ 5 ساعات
الصراحة اسباب مرض النفسية من عندكم وليس بالشخص