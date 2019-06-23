ظهور جديد لسيارة ” التابعية ” أمام جوازات القصيم

القصيم(صدى):

أظهرت صورة متداولة سيارة ” التابعية ” ، التي كانت مُخصصة في الماضي لإصدار الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى والهجر، أمام جوازات منطقة القصيم.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لجوازات منطقة القصيم حماد العقيلي إن السيارة حاليا في ضيافة جوازات المنطقة بعد مشاركتها في مهرجان ” كلاسيك السيارات التراثية ” ، الذي أقيم قبل رمضان، ويجري الآن العمل على إعادتها إلى المديرية العامة للجوازات.

ويرجع تاريخ المركبة التي تسمى بـ ” التابعية ” إلى ما قبل 50 عاماً؛ وصُممت عام 1380هـ الموافق 1961م من أجل الطواف بها في البادية والقرى والهجر؛ لإصدار دفاتر حفائظ النفوس وجوازات السفر.