ظهور جديد لسيارة ” التابعية ” أمام جوازات القصيم
أظهرت صورة متداولة سيارة ” التابعية ” ، التي كانت مُخصصة في الماضي لإصدار الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى والهجر، أمام جوازات منطقة القصيم.
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لجوازات منطقة القصيم حماد العقيلي إن السيارة حاليا في ضيافة جوازات المنطقة بعد مشاركتها في مهرجان ” كلاسيك السيارات التراثية ” ، الذي أقيم قبل رمضان، ويجري الآن العمل على إعادتها إلى المديرية العامة للجوازات.
ويرجع تاريخ المركبة التي تسمى بـ ” التابعية ” إلى ما قبل 50 عاماً؛ وصُممت عام 1380هـ الموافق 1961م من أجل الطواف بها في البادية والقرى والهجر؛ لإصدار دفاتر حفائظ النفوس وجوازات السفر.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 5 ساعات
ويرجع تاريخ المركبة التي تسمى بـ ” التابعية ” إلى ما قبل 50 عاماً؛ وصُممت عام 1380هـ الموافق 1961م من أجل الطواف بها في البادية والقرى والهجر؛ لإصدار دفاتر حفائظ النفوس وجوازات السفر. ذكريات جميلة ايام الزمن الجميل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 4 ساعات
ممتاز .. جانب من الماضي الجميل ,,
.. بس دام اسمها ( سيارة التابعيه ) من الأوجب تودونها عند الأحوال المدنيه وليس لإدارة الجوازات ,,
,, هذا اسميه تعدي على ممتاكات الآخرين يا ادارة الجوازات ,, اقلها شهر عندكم وشهر عند الاحوال ,, كذا عدل .