بالفيديو.. أحمد خميس يغار على مشاعل الشحي ويرفض وقوفها بجانب مذيع
كشف موقع فيديو متداول عن موقف يظهر غير الإعلامي الإمارتي ” أحمد خميس ” على زوجته الإعلامية ” مشاعل الشحي خلال لقاء تليفزيوني معهما في احد البرامج .
وأظهر الفيديو الإعلامي احمد خميس وهو يرفض وقوف ” الشحي ” بجانب المذيع مؤكداً أنه يمنع ذلك عليها منذ زواجهما .
وكشف الثنائي خلال اللقاء عن تقاصيل بداية حياتهما الزوجية ، وكيف جاء الحب بينهما بعد الزواج .
وكان ” خميس ” قد نشر فيديوهات أخرى تكشف عن مبادرته للإرتباط من ” الشحي ” رغم عدم إعجابها به لتأتي أصدق المشاعر بينهما بعد ذلك .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76147 ] نشر منذ 4 ساعات
لا .. فيك الخير ياغيور ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
” الأمــــــــــــــــــيـر “[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 12 دقيقة
شـر البلية مايضحك ههههه