بالفيديو.. أحمد خميس يغار على مشاعل الشحي ويرفض وقوفها بجانب مذيع

أبو ظبي(صدى):

كشف موقع فيديو متداول عن موقف يظهر غير الإعلامي الإمارتي ” أحمد خميس ” على زوجته الإعلامية ” مشاعل الشحي خلال لقاء تليفزيوني معهما في احد البرامج .

وأظهر الفيديو الإعلامي احمد خميس وهو يرفض وقوف ” الشحي ” بجانب المذيع مؤكداً أنه يمنع ذلك عليها منذ زواجهما .

وكشف الثنائي خلال اللقاء عن تقاصيل بداية حياتهما الزوجية ، وكيف جاء الحب بينهما بعد الزواج .

وكان ” خميس ” قد نشر فيديوهات أخرى تكشف عن مبادرته للإرتباط من ” الشحي ” رغم عدم إعجابها به لتأتي أصدق المشاعر بينهما بعد ذلك .