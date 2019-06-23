لأول مرة.. توظيف كاتبات عدل بالمملكة قريبا

الرياض(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمر وكالة التوثيق بالوزارة بالتحضيرات اللازمة لإنشاء أقسام نسائية في كتابات العدل بعدد من المدن الرئيسية كمرحلة أولى .

وكانت وزارة العدل قد عينت سابقاً نساء كمستشارات وباحثات قاونيات وشرعيات بالوزارة لأول مرة في إدارة عامة نسائية بالهيكل الإداري ، بالإضافة إلى الترخيص لـ 70 موثقة ، و155 من المحاميات .

وتأتي هذه القرارات إيماناً بدور المرأة في النهوض الإقتصادي والإجتماعي بالمملكة ، وفقاً للرؤية الطوحة 2030 .