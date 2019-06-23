وظائف شاغرة لحملة الدبلوم بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توافر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بالمسميات التالية “مُنسق ثاني الموارد البشرية، وأخصائي المعلومات الصحية”.

وأشار إلى أن الوظائف المطلوبة هي مُنسق ثاني الموارد البشرية – الموظفين (HR Coordinator II – Personnel) ويشترط حصوله على دبلوم مُعتمد لمدة سنة واحدة في الموارد البشرية أو تخصص ذات صلة مع 4 سنوات من الخبرة، أو دبلوم مُعتمد لمدة عامين في الموارد البشرية أو تخصص ذات صلة مع سنتين من الخبرة.

ولفت إلى حاجته لأخصائي المعلومات الصحية (Health Information Specialist I) ويشترط حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة المعلومات الصحية مع 4 سنوات من الخبرة، أو درجة الماجستير في إدارة المعلومات الصحية مع سنتين من الخبرة.

وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/23م من خلال الرابط التالي: هنا