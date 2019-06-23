خزعبلات ” الإخوان ” في توديع مرسي
تستمر جماعة ” الإخوان ” الإرهابية في محاولة اللعب على المشاعر الدينية، وذلك بادعاء معجزات وخوارق غير واقعية مستغلة بذلك وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
حيث ظهر نجل ” مرسي ” ، عبدالله محمد مرسي، ليروي تحولات غريبة ظهرت بجثمان والده قبيل موارته الثرى.
وعن ذلك، قال نجل محمد مرسي في منشور له على ” فيسبوك ” : ” وجدناه على وجه غير الذي نعرفه عليه كما بدا وجهه شاحبًا ومغضبًا للغاية ” .
وتابع نجل محمد مرسي روايته: ” نظرنا إلى وجه الرئيس الشهيد وجدناه تغير إلى غير تلك الملامح إذ بدا رحمه الله هادئ الوجه مطمئن الملامح ” .
واستكمل حديثه عن غسل محمد مرسي: ” بدأ الغسل وإذا بوجه الرئيس الشهيد وجسده يتغير إلى الوجه المضيء البشوش المبتسم، جميعنا لم يكن يصدق، بدا هذا التغير في ملامحه، إذ أصابتنا جميعًا الدهشة مما رأيناه ” .
وأضاف: ” لم تكن هذه بحياة بعد الممات ولا بمعجزة إنما يسوق ربنا إلينا البشريات، وكلما زدنا جسد الشهيد ماءً وغسلًا ازداد وجهه ابتسامًا وتهللًا، وما أن انتهينا من تكفينه رحمه الله ساق ربنا لنا بشرى أذان الفجر ” .
كما تحدث عن دفنه، قائلآ: ” أنزلناه مقابر أحبابه مرشدي جماعة الإخوان المسلمين وأعلامه، حيث وضع بجوار حبيبه ورفيقه الأستاذ الشهيد المجاهد محمد مهدي عاكف، والذي نشهد الله أننا رأينا جثمانه كما هو لم يتبدل ولم يتغير رأيناه فكان بشرى على بشرى ” ، .
حيث استفز نجل محمد مرسي بهذا الإدعاء مشاعر المسلمين وكأنه يصور ” مهدي عاكف ” بالأنبياء، فالأنبياء وحدهم من تبقى أجسادهم لا تتغير بعد الممات.
واستطرد حديثه: ” أنزلنا الرئيس الشهيد قبره وأمطنا الكفن عن وجهه فإذا به نور كالبدر بين الشهداء والمناضلين السابقين ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 5 ساعات
فيه مثل يقول // خذ من هاالحكي وشك بعود ..
,, يعني اسمع وانسى كأنك ماسمعت ، وان حبيت تبتسم او حتى تقهقه فليس في ذالك حرج ، ان شاء الله ,,
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 5 ساعات
المجتمع السعودي يد واحده وكلمه واحده تحت كلمة
لا اله الا الله محمد رسول الله ومع قادتنا وفقهم الله جميعا ..
زائر[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 3 ساعات
وأنت ما أحد عارف لك مرو زايد ومرة عبد الرحمن
شاكر[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 4 ساعات
بصرف النظر عما قيل
فالمرحوم محمد مرسي رحمه الله يمتاز عن غيره بثلاث مميزات :ـ
1 ـ يحفظ القرآن الكريم
2 ـ يحمل شهادة الدكتوراه
3 ـ تم اختياره لرئاسة مصر بالإنتخابات أي برغبة الشعب المصري وهذا يكفيه شرفا
زايد[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 4 ساعات
اهم شيى فكوكم يااخونج ومطاوعه من استخدام قاروره طيب وحده تلمون عرقكم بالمسح على اياديكم بداعي التطييب وتنقلون الامراض والقرف
وتضحكون خلق الله عليكم .
شغلوا عقولكم واستعملوا البخ يافاهمين
الاسلام دين رقي ونظافه .
زائر[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 4 ساعات
تحتاج إلى أن ترقى بمستوى تفكيرك
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 4 ساعات
…
كفى بالموت واعظاً
زائر[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 4 ساعات
المرحوم محمد مرسي صلى عليه المسلمون صلاة الغائب في العديد من الدول العربية والإسلاميةوغيرها صلى عليه المسلمون في القدس وصلي عليه في الجزائر وتونس واليمن والأردن والصومال وجنوب أفريقيا واندونيسيا وفرنسا وإيطاليا وهولانداوالسويد وكندا واليابان وغيرها من دول العالم فهذا يعني أن الله قد وضع له القبول في الأرض
أحميدة[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا فض فوك يا حاج زائر .. ورحمة الله على الفقيد ..
الاستاذ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
انا مش شايف فيها أي خزعبلات كما تدعي من السنة أن المغسل ينشر مارآه من خير للميت ويسر الشر
عصام[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 4 ساعات
الخزعبلات تبقى عند أهلها ومن يهتم بها أما المرحوم محمد مرسي فتأريخه شهد له فهو
يحفظ القرآن الكريم .
ويحمل شهادة الدكتوراه .
وتم اختياره لرئاسة مصر بالإنتخابات أي برغبة الشعب المصري حينما أتيحت له الفرصة أما من يطعن في هذا فالشعب المصري خصيمه
fares[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويغفر له
خلف الجميعي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
وخيانة مصر و شعبها
زائر[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 2 ساعتين
هم اختاروه وبمحض إرادتهم ، فإن خانهم فاللوم عليهم لكن لا أظن شعب يزيد تعداده على 100 مليون يختار من يخونه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26416 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا يجوز على الميت الا الرحمه
سامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة
(یَوۡمَ تَبۡیَضُّ وُجُوهࣱ وَتَسۡوَدُّ وُجُوهࣱۚ فَأَمَّا ٱلَّذِینَ ٱسۡوَدَّتۡ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِیمَـٰنِكُمۡ فَذُوقُوا۟ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ)
[سورة آل عمران 106]
قال بن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: “يوم تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة”
والاخوان وكل الحزبيين اهل بدع