قرار صادم من جامعة الطائف بخصوص الحفلات الغنائية
قررت جامعة الطائف التراجع عن إقامة أية حفلات غنائية كانت قد أعلنت عنها في بيان سابق قبل 5 أشهر.
ووفقا للمعلومات الواردة فإنه لن يكون في هذا الصيف أية حفلات غنائية في الجامعة، وكل ما أعلن عنه في السابق في هذا الاتجاه لن يتحقق منه شيء.
يذكر ءن الجامعة أصدرت بيانا أعلنت فيه أنها ستقيم من خلال أكاديمية الشعر حفلاتها وأمسياتها وأصبوحاتها اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي (تقصد الماضي)، وسيحيي هذه الحفلات شعراء وفنانون وعازفون جميعهم من طلبة النادي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 5 ساعات
كيف قرار صادم.. نعوذ بالله من شرور الشياطين.. وقف المحرم حكما قرار صادم ..اتقوا الله لن تنفعكم هيئة الترفيه أخزاها الله..
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 5 ساعات
قرار صادم من جامعة الطائف بخصوص الحفلات الغنائية بالعكس القرار كان صائب جدا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 5 ساعات
اما قرار صادم …..!!؟
,, هل انتم مسلمون ام غير ذالك ……….؟
فلان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
العتيبي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 5 ساعات
صحيح قرار صادم النكم لم تجدون من يحيي حفلاتكم من الطلبة والطالبات
محمد[ عدد التعليقات: 2988 ] نشر منذ 5 ساعات
الصحفي صاحب الموضوع كل كلمة كتبتها في ميزان سيئاتك
زائر[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 5 ساعات
جزى الله خيرا من أوقفها أو يقف خلف إيقافها إن كانت غيرة على الإسلام والمسلمين
زائر[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 5 ساعات
قرار صائب وحسبنا الله ونعم الوكيل … نسأل الله العافية
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 4 ساعات
…
اللهم احفظ وادم السعادة ع المملكة العربية السعودية
فيصل[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 3 ساعات
عشان كذا لا احد يزعل
ويدعي غلى ال الشيخ
ال الشيخ عارف ان الكل جاهز على حبه ونص
ولم يطرق اي باب ل ضرورة حضور الحفلات
حتى الثيران جابها وطلع لها محبات ومحبين؟ البلوت المطربين وكمان تم تحبطهم
الكل جاهز
وهو هذا الاخ يقول صادم
ههههههههههههههه
فقيه[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 3 ساعات
لا والله قرار صائب … حتى منشآت التعليم بتحولونها إلى أوكار فن. اعوذ بالله .
م بي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم قرار صادم
لان من اقر هذه الحفلات وانظمها هو مدير جامعة الطايف سابق حسام زمان وبعد اقالته ألغيت هذه الحفلات
مما يعني ان كل التغيير كان بقرار من شخص واحد فقط.
وهذي كارثه!!!!!!!!
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 3 ساعات
التراجع عن الخطاء خير من التمادي فيه
استغفرالله[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحيح هذا قرار صادم لشياطين واتباعهم من الغاوين هذا قرار موفق بذن الله
الكن حنا عندنا الاعلم والقائمين عليها ماهم مظبوطين يبغون الفناء والمجون يريدون الانفلات
والا كيف يقولون بالخط العريض قرار صادم
Bader[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
في كل واحد يبغى يبرر للمنكر
الله يهديك ويشرح صدرك ياراعي الخبر
طير الهوى[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 17 دقيقة
قرار صادم
والله الصادم انت بهالكلمه ياصاحب الموضوع
الا قرار صائب وجزاهم الله خير