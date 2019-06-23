الأداء المتميز

معالي المهندس أحمد سليمان الراجحي

وزير عظيم..

رجل عظيم..

قرارات عظيمة..

صاحب همة عظيمة..

تتجلي عظمته بما هيأ له رب العالمين من حكومة _رعاها الله تعالى _ تحرص كل الحرص على مصلحة الوطن والمواطن والمقيم؛ حتى تكون كل الوزارات على درجة من التميز والإبداع والإتقان والازدهار، وتقدم كافة الإجراءات ليكون لنا مجتمع راق يحارب الفساد والظلم، مع توفير كل سبل العيش بأمن وأمان وراحة بال.

تربى في بيت جعله الآن وزيرا صالحا، والكل منا يعرف أباه الشيخ سليمان الراحجى _يحفظه الله تعالى_ وجميع آباء المسلمين والمسلمات.

تتضافر جهوده مع كافة القطاعات الأخرى ليكون العمل أكثر نظاما واحترافا، ويحقق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله رب العالمين.

تتوافق تتطلعاته وتتحقق آماله لتكون وزارته أفضل الوزارات، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا وتغيرات تصب في مصلحة أفراد المجتمع السعودي والمقيمين .

تتواكب قرارته مع رؤية مملكتنا الغالية ٢٠٣٠ فهو يسعى دائما للتميز وسرعة الإنجاز.

تكمن خبرته الطويلة في تطوير واستدامة العمل والعمال، والعمل الخيري والإنسان، فقد عاش في بيئة صالحة تحب الخير وتحث الناس عليه.

ختاما

نتطلع أن نقرأ ونسمع ونشاهد خدمات وإنجازات أخرى تتيح لأفراد المجتمع إبداء الرأي والمشورة في نوعية الخدمات المقدمة لكافة أفراد المجتمع والمقيمين ونخص بالذكر الأشخاص ذوي الإعاقة.

اللهم احفظه بحفظك وجميع المسلمين والمسلمات .