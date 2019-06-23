المهندس ماهر عريجة: نائبا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية

الرياض(صدى):

صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .

يعد المهندس ماهر عريجه من القيادات الوطنية المميزة والذي يملك خبرةً واسعه في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م حتى عام 2019م .

وعلمياً قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.

وبهذه المناسبة تتقدم صحيفة ” صدى ” بالتهنئة وتتمنى مزيدا من التوفيق .