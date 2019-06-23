مدير الدفاع المدني بتبوك يقلّد العقيد الزويد رتبته الجديدة

تبوك(صدى):

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني بمكتبه اليوم ، العقيد خالد بن عبدالرحمن الزويد، أحد منسوبي مركز التدريب بالدفاع المدني بالمنطقة, رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته, متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهته عبر العقيد الزويد عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من الجهد والعطاء.