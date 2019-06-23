بالفيديو.. سيدة مصرية تحرج قناة ” مكملين ” الإخوانية وتفضح كذبها

القاهرة(صدى):

كشف الإعلامي المصري محمد الباز عن موقف سيدة مصرية هاجمت قناة مكملين الإخوانية ووجهت كلمات لاذعة للقائمين عليها ، واصفة إياهم بـ “الكذابين والمنافقين ” .

وعرض ” الباز ” في برنامج ” 90 دقيقة ” المذاع على قناة المحور الفضائية ، تسجيل صوتي لمداخلة هاتفية من السيدة التي أكدت أن مصر تعيش في أعلى مراحل الأمن والأمان على عكس ما يُروج له التنظيم الإرهابي .

وأكد ” الباز ” أن الشعب المصري يتمتع بالوعي الكامل ضد مخططات الجماعة الإرهابية وإعلامها الكاذب الذي يهدف إلى بث الفتن وتفتيت الصفوف .