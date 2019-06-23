بالفيديو.. سيدة مصرية تحرج قناة ” مكملين ” الإخوانية وتفضح كذبها
كشف الإعلامي المصري محمد الباز عن موقف سيدة مصرية هاجمت قناة مكملين الإخوانية ووجهت كلمات لاذعة للقائمين عليها ، واصفة إياهم بـ “الكذابين والمنافقين ” .
وعرض ” الباز ” في برنامج ” 90 دقيقة ” المذاع على قناة المحور الفضائية ، تسجيل صوتي لمداخلة هاتفية من السيدة التي أكدت أن مصر تعيش في أعلى مراحل الأمن والأمان على عكس ما يُروج له التنظيم الإرهابي .
وأكد ” الباز ” أن الشعب المصري يتمتع بالوعي الكامل ضد مخططات الجماعة الإرهابية وإعلامها الكاذب الذي يهدف إلى بث الفتن وتفتيت الصفوف .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 5 ساعات
بيض الله وجه هذه المرأه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13527 ] نشر منذ 4 ساعات
الأخونجية بدأوا يكثرون الصياح والنياح
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 4 ساعات
…
انجلط
شوي ويغلط عليها
تذكر انه ع الهواء
تعرفهم من لحن القول
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجوديه ماقصرت
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ،
وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ,
اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ،
وهيء له البطانة الصالحة ,
اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد ياذا الجلال والإكرام .
اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26416 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا انتم كذابين وحراميه