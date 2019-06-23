صدفة تقود شاب خليجي لوالده وأشقائه بعد بحث لأكثر من 15 عام

أبو ظبي(صدى):

في صدفة غريبة من نوعها ، عثر شاب خليجي أخيراً على والده وأشقائه بعد سنوات طويلة من البحث ، وذلك عقب قراءته لخبر وفاة أبيه على حساب خدمة جنائز الإمارات بموقع “تويتر” .

وقال حساب خدمة الجنائز ، أنه تلقى إتصال من شاب خليجي يرغب في التأكد من اسم شخص متوفي ليتضح أنه بالفعل اسم والده .

وكان والد الشاب قد تركه مع والدته عندما كان طفل عمره 14 عام ، إلا أن والدته قد توفيت أيضاً وأصبح الشاب الآن في العقد الثالث من عمره .

وقال الحساب أنه تواصل مع الأسرة وأبلغها بالأمر ، خاصة ً وأن الشاب لم يكن يعرف أي معلومات عن والده أو مكان إقامته ، لترحب الأسرة بإنضمام شقيقهم ولم الشمل بعد سنوات طويلة .