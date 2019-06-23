الهلع يسيطر على قصر ” باكنجهام ” بسبب فأر
شهد قصر ” باكنجهام” ببريطانيا حالة من الرعب بسبب ” فأر ” ، حيث وصلت هذه الحالة إلى الملكة إليزابيث الثانية نفسها بعد عدم تصورها حدوث ذلك داخل القصر الملكي.
واستدعى العاملين فى القصر فرق مكافحة القوارض، للتعامل مع الفار، الذي شكل حالة من الهلع داخل القصر.
ومن جانبها، أوضحت هيئة مكافحة القوارض فى بريطانيا، أن البلاد تتعرض لغزو من تلك الفئران والقوارض من فصيلة مختلفة لا يقتلها السم؛ وهو ما يثير استياء بين المواطنين فى بريطانيا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 5 ساعات
افاا ياذا العلم .. انا اخو اليزابيث ,,
,, دام الفزع وصل للكوين ، إلا اباافزع لأم القبعات وافكها من الفارس الشجاع قصدي من القارض اللعين وسآتي باالقبعات المزركشه .. اخبرها كريمه وهداياها جزال …
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 5 ساعات
ومن جانبها، أوضحت هيئة مكافحة القوارض فى بريطانيا، أن البلاد تتعرض لغزو من تلك الفئران والقوارض من فصيلة مختلفة لا يقتلها السم؛ وهو ما يثير استياء بين المواطنين فى بريطانيا. لسه ماشافو الفئرن في الهند وباكستان تقول قطو احجامها كبيرة جدا وشكلها مخيف ومرعب
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 2 ساعتين
العلم وصل لام قعبه الله يجيب العواقب سليمه
” الأمــــــــــــــــــيـر “[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 10 دقائق
يمكن جوعان اكلوه جبنه