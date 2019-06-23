الهلع يسيطر على قصر ” باكنجهام ” بسبب فأر

لندن (صدى):

شهد قصر ” باكنجهام” ببريطانيا حالة من الرعب بسبب ” فأر ” ، حيث وصلت هذه الحالة إلى الملكة إليزابيث الثانية نفسها بعد عدم تصورها حدوث ذلك داخل القصر الملكي.

واستدعى العاملين فى القصر فرق مكافحة القوارض، للتعامل مع الفار، الذي شكل حالة من الهلع داخل القصر.

ومن جانبها، أوضحت هيئة مكافحة القوارض فى بريطانيا، أن البلاد تتعرض لغزو من تلك الفئران والقوارض من فصيلة مختلفة لا يقتلها السم؛ وهو ما يثير استياء بين المواطنين فى بريطانيا.