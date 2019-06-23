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” الصحة ” تحذر المسافرين لمسافات بعيدة من الإصابة بالجلطات الوريدية

” الصحة ” تحذر المسافرين لمسافات بعيدة من الإصابة بالجلطات الوريدية
علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة المسافرين لمسافات بعيدة من مخاطر الجلوس لمدة 4 ساعات مستمرة للوقاية من الإصابة بالجلطات الوريدية .

وقال وزارة الصحة أن الحال ينطبق على المسافرين بأي وسيلة وعلى غير المسافرين ، منبهة إلى عدم الجلوس طوال تلك المدة .

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك توعوي تحت شعار ” سافر بصحة ” ، أن الرحلات الطويلة تزيد من احتمالية الإصابة بـالخثرات ” الجلطات ” الوريدية .

وأشارت إلى الخطوات الضرورية للحماية من ذلك ، من خلال اتباع الآتي :

– شرب ماء كافي .
– لبس جوارب ضاغطة لمن لديهم قابلية للإصابة .
– عدم وضع الساق على الساق لفترات طويلة .
– ممارسة تمارين الأرجل .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 6 ساعات

في الماضي القريب سافرت مرتين رحلات طويلة جدا تمتد لاكثر من 10 ساعات الاولي كانت لامريكا والثانية لماليزيا ولانني مصاب بداء بالسكر ي والضغط عانيت كثيرا من دخولي الحمام بكثرة في الطائرة ففضلت الان السياحة لدول قريبه لاتتعدي ساعات الطيران فيها 5 ساعات مثل تركيا وجورجيا والبوسنه ومصر ودبي ودول المغرب العربي الخ

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