” الصحة ” تحذر المسافرين لمسافات بعيدة من الإصابة بالجلطات الوريدية
حذرت وزارة الصحة المسافرين لمسافات بعيدة من مخاطر الجلوس لمدة 4 ساعات مستمرة للوقاية من الإصابة بالجلطات الوريدية .
وقال وزارة الصحة أن الحال ينطبق على المسافرين بأي وسيلة وعلى غير المسافرين ، منبهة إلى عدم الجلوس طوال تلك المدة .
وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك توعوي تحت شعار ” سافر بصحة ” ، أن الرحلات الطويلة تزيد من احتمالية الإصابة بـالخثرات ” الجلطات ” الوريدية .
وأشارت إلى الخطوات الضرورية للحماية من ذلك ، من خلال اتباع الآتي :
– شرب ماء كافي .
– لبس جوارب ضاغطة لمن لديهم قابلية للإصابة .
– عدم وضع الساق على الساق لفترات طويلة .
– ممارسة تمارين الأرجل .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 6 ساعات
في الماضي القريب سافرت مرتين رحلات طويلة جدا تمتد لاكثر من 10 ساعات الاولي كانت لامريكا والثانية لماليزيا ولانني مصاب بداء بالسكر ي والضغط عانيت كثيرا من دخولي الحمام بكثرة في الطائرة ففضلت الان السياحة لدول قريبه لاتتعدي ساعات الطيران فيها 5 ساعات مثل تركيا وجورجيا والبوسنه ومصر ودبي ودول المغرب العربي الخ