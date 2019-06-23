” الصحة ” تحذر المسافرين لمسافات بعيدة من الإصابة بالجلطات الوريدية

علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة المسافرين لمسافات بعيدة من مخاطر الجلوس لمدة 4 ساعات مستمرة للوقاية من الإصابة بالجلطات الوريدية .

وقال وزارة الصحة أن الحال ينطبق على المسافرين بأي وسيلة وعلى غير المسافرين ، منبهة إلى عدم الجلوس طوال تلك المدة .

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك توعوي تحت شعار ” سافر بصحة ” ، أن الرحلات الطويلة تزيد من احتمالية الإصابة بـالخثرات ” الجلطات ” الوريدية .

وأشارت إلى الخطوات الضرورية للحماية من ذلك ، من خلال اتباع الآتي :

– شرب ماء كافي .

– لبس جوارب ضاغطة لمن لديهم قابلية للإصابة .

– عدم وضع الساق على الساق لفترات طويلة .

– ممارسة تمارين الأرجل .