السر وراء اختفاء 130 وظيفة تعليمية بعد الإعلان عنها  

حمود العنزي(صدى):

أوضحت وزارة التعليم عن سبب اختفاء 130 وظيفة تعليمية من إجمالي ما أعلنته وزارة التعليم، في رمضان الماضي (10456 وظيفة تعليمية للجنسين)، مقابل المرشحين لشغلها (10326 متقدما ومتقدمة).

ولفتت الوزارة إلي عدم وجود متقدمين للوظائف المتبقية ممن تتوافق تخصصاتهم ومؤهلاتهم ومرحلتهم مع شروط شغل الوظائف.

وقام المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك بن محمد العصيمي بحصر الـ130 وظيفة التي لم يتم شغلها في 4 تخصصات شملت اللغة الصينية بنات، والتربية البدنية بنات، ومحضرات مختبر العلوم بنات، والرياضيات بنين في المرحلة الابتدائية.

وأبان أن الوظائف التي لم يتم شغلها ستتم إعادة الإعلان عنها لاحقا لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.