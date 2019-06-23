مؤسسة إلهام الأعمال للاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكى (صدى):

كشفت مؤسسة الهام الأعمال للاتصالات وتقنية المعلومات عن توافر 3 وظائف تقنية شاغرة للرجال والنساء وذلك للعمل في المؤسسة في بمدينة ينبع الصناعية تحت مسمى وظيفي محلل نظم تقنية المعلومات.

واشترطت أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في الحاسب وتقنية المعلومات، أو هندسة البرمجيات، أو ما يعادلها، مشيرة إلى مكافآت مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية ب 3000 شهرياً بدوام جزئي في الفترة الصباحية.

وأوضحت أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من 17/10/1440 هجري، ويستمر لغاية 17/1/1441 هجري من خلال الرابط التالي: https://www.taqat.sa/web/guest/display-job-post-match-score?jobPostId=10825615&flagForBack=1¬=true