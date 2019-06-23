أول مواطنة تقود طائرة في المملكة توضح سبب رفض الشركات توظيفها
كشفت مساعدة طيار ياسمين الميمني أول مساعد طيار سعودية، والتي هبطت أول من أمس بمطار حائل على طائرة من طراز ATR72 عن تفاصيل حبها للطيران ودراسته ثم عملها كمساعدة طيار.
وأوضحت الميمني في تصريحات صحفية: بعدما عدت للمملكة عام ٢٠١٣، بعد دراسة عميقة طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية، اجتزت معها كل الاختبارات وحصلت على التراخيص اللازمة؛ قبلني الطيران المدني السعودي وغيّر رخصتي برخصة سعودية “.
وأشارت: ” تقدمت بعدها للعمل بالشركات، لكني لم أجد الفرصة، فعملت في العمليات الجوية وفي الأمن والسلامة، وانخرطت في دورات لأستعد نفسيًا متى ما سنحت الفرصة والمفارقة أني لم أجد عذرًا وجيهًا للرفض سوى لأني سيدة! ”.
وتابعت: “ قبلت في شركة طيران خارجية، لكني رفضت وآثرت العمل هنا؛ لأثبت للشركات المحلية أن المرأة السعودية قادرة على التفوق، وفعلاً قبلت أخيرًا بطيران نسما، وتدربت معهم، فأقلعت في أول رحلة بين حائل القصيم حائ ل”.
رحال[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 6 ساعات
ان الكرام على الجياد مبيتهم فدعي الرماح لاهلها وتعطري
العنود[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 6 ساعات
وتابعت: “قبلت في شركة طيران خارجية، لكني رفضت وآثرت العمل هنا؛ لأثبت للشركات المحلية أن المرأة السعودية قادرة على التفوق، وفعلاً قبلت أخيرًا بطيران نسما، وتدربت معهم، فأقلعت في أول رحلة بين حائل القصيم حائل”.برفو برفو برفو عليك كبتن ياسمين الميمني أول مساعد طيار سعودية طيب السماح بقيادة المرأة للسيارت سنيين طويلة بعد اخذ ورد ومدولات في مجلس الشوري واخير سمح لهم
fares[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يوفقك وينور طريقك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41315 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 5 ساعات
موفقه خير ,,
الغامدي[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 5 ساعات
انجاز عظيم
اقول يالميمني
ياليتهم رقدوا
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 4 ساعات
…
موفقة
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق،،
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقة خير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26416 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقه والف الف مبروك
غريبه وين الخطوط السعوديه ليه ما قبلتك ؟