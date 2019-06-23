أول مواطنة تقود طائرة في المملكة توضح سبب رفض الشركات توظيفها 

عادل الحربي(صدى):

كشفت مساعدة طيار ياسمين الميمني أول مساعد طيار سعودية، والتي هبطت أول من أمس بمطار حائل على طائرة من طراز ATR72 عن تفاصيل حبها للطيران ودراسته ثم عملها كمساعدة طيار.

وأوضحت الميمني في تصريحات صحفية: بعدما عدت للمملكة عام ٢٠١٣، بعد دراسة عميقة طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية، اجتزت معها كل الاختبارات وحصلت على التراخيص اللازمة؛ قبلني الطيران المدني السعودي وغيّر رخصتي برخصة سعودية “.

وأشارت: ” تقدمت بعدها للعمل بالشركات، لكني لم أجد الفرصة، فعملت في العمليات الجوية وفي الأمن والسلامة، وانخرطت في دورات لأستعد نفسيًا متى ما سنحت الفرصة والمفارقة أني لم أجد عذرًا وجيهًا للرفض سوى لأني سيدة! ”.

وتابعت: “ قبلت في شركة طيران خارجية، لكني رفضت وآثرت العمل هنا؛ لأثبت للشركات المحلية أن المرأة السعودية قادرة على التفوق، وفعلاً قبلت أخيرًا بطيران نسما، وتدربت معهم، فأقلعت في أول رحلة بين حائل القصيم حائ ل”.