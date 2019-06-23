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وظيفة شاغرة للنساء بمصنع ” نور ” للكرتون

وظيفة شاغرة للنساء بمصنع ” نور ” للكرتون
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مصنع ” نور ” للكرتون والتغليف عن وظيفة شاغرة للنساء في مجال ” المال والمحاسبة ” ؛ وذلك للعمل في مدينة الخبر بمسمى ” محاسب ” ، وفقآ للشروط التالية:

– أن يكون المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية، أو ما يعادلها.

* المميزات

– راتب 6000 ريال سعودي.
دوام كامل.

وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 16/10/1440 هجري، ويستمر حتى تاريخ 16/11/1440 هجري، من خلال الرابط التالي:
https://www.taqat.sa/web/guest/display-job-post-match-score?jobPostId=10825598&flagForBack=1&not=true


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 6 ساعات

بكالوريوس وراتب 6000 ريال.
حسبي الله عليكم حساب عسير بس.

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 ساعات

والمدير حقها سوري ويصيرون زملاء عمل

ي حبيبي ههههههههههههههههههههههه

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