وظيفة شاغرة للنساء بمصنع ” نور ” للكرتون
أعلن مصنع ” نور ” للكرتون والتغليف عن وظيفة شاغرة للنساء في مجال ” المال والمحاسبة ” ؛ وذلك للعمل في مدينة الخبر بمسمى ” محاسب ” ، وفقآ للشروط التالية:
– أن يكون المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية، أو ما يعادلها.
* المميزات
– راتب 6000 ريال سعودي.
دوام كامل.
وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 16/10/1440 هجري، ويستمر حتى تاريخ 16/11/1440 هجري، من خلال الرابط التالي:
https://www.taqat.sa/web/guest/display-job-post-match-score?jobPostId=10825598&flagForBack=1¬=true
.[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 6 ساعات
بكالوريوس وراتب 6000 ريال.
حسبي الله عليكم حساب عسير بس.
اعداااام[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 ساعات
والمدير حقها سوري ويصيرون زملاء عمل
ي حبيبي ههههههههههههههههههههههه