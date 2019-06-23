بالفيديو.. داعية يحذر من نظرات الإستشراف والحسد ويؤكد: أصابت العشرات بالبرص
دعا الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء إلى الكف عن نظرات الإستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس محذراً منها .
وقال ” بوشيت ” خلال برنامج ” المستشار الأسري ” على قناة المجد الفضائية : ” بسبب تلك النظرات أُصيب عشرات الرجال في وجوههم وشعرهم وأصيبوا بالبرص ” ، وذلك خلال حديثه عن كيفية الوقاية من العين والحسد في الزواج .
وأضاف : أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، قال ﷺ : ” إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر ” ، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون ، على حد قوله .
وانتقد ما يحدث في حفلات الزواج من الخيلاء والكبر والتعالي واصفًا ذلك بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع .
وتابع : كيف نريد أن نحافظ على أنفسنا ونحن حتى الأذكار لم نواظب عليها؟ ربما تأتي العروس وأخواتها إلى قاعة الزواج وهم لم يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء .
وأكد أن السبيل الوحيد للحماية من الحسد هو التحصن بذكر الله تعالى ، أذكار الصباح والمساء والأدعية ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 5 ساعات
جزاك الله خير وبارك فيك ياشيخ .. آمين ,,
,, كلامك صائب ، ومنك وامثالك نستفيد .. بارك الله في الجميع ,,
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 5 ساعات
خلك يا مطوع…. في امور الدين
واترك امور الامراض….
للدكاتره….. والمستشفيات….
قايمه بالواجب
الناس ملت من خرافاتكم…. والمويه المقرئ عليها…
يارب اصلح الحال والاحوال
ام ساره[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الله تعالى : وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا .
نرجو من الذين يستخدمون البخور في الاماكن العامه ان يحرصوا على مرضى الربو ومرض سرطان الرئه
فهم في امس الحاجه لهواء نقي .
والبخور مضر صحيا وخاصة عليهم
جزاكم الله خير وبارك فيكم
د. حزام[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 4 ساعات
ام ساره جزاك الله خير
للاسف الكثير يعرف ضرر البخور ولايفكر مثل تفكيرك الانساني والديني
ونأمل من الدعاة وفقهم الله عزوجل ان يكونوا عونا في نشر الوعي الصحي ، ليس في البخور فقط ولكن حتى في مسألة السمنه واضرارها
وفق الله الجميع لكل خير ..
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 4 ساعات
…
الله يكفينا شر الحسد
ظافر البارقي[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 ساعات
نصيحه من قلبي
كرروا سورة الفاتحه في كل وقت
والله فيها السكينه وتسهيل الامور والحفظ من البلايا باذن الله عزوجل
ارجوكم اقرؤوا عن فوائد سورة الفاتحه وعلموا من حولكم
الله يوفقكم جميعا
فهد الجابر[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير د.ابراهيم
وفقك الله لكل خير
خالد الزواري[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 3 ساعات
ليه اكثر المطاوعه بكروش ..الكل يلاحظ هذا الامر
وهم المفروض يكونون قدوه للناس
د. خالد البقمي[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 3 ساعات
العين حق ياشيخ
ولكن ضحايا العين قليلون
وينكم وفقكم الله وكل داعي الى الله تعالى عن موضوع السمنه ومشاكلها الواضحه والتي لامست كل بيت واسره…فالمسشفيات مليانه والامراض انتشرت والمشاكل الاسريه والزوجيه كثرت بسبب السمنه
وينكم ماسمعنا واحد منكم يفقه الناس عن ان الكرش بلاء
ارجوكم اهتموا بهذا الامر ..فالكل يعاني من مشاكل السمنه ..وانتم خير من يسمع لكم .
fares[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 3 ساعات
من كثر الشغل اللي في البال ومن كثر الاكل
خالدين[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 3 ساعات
فعلا مشكلة السمنه محد من الخطباء والدعاة تكلم عنها