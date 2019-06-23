بالفيديو.. داعية يحذر من نظرات الإستشراف والحسد ويؤكد: أصابت العشرات بالبرص

الأحساء(صدى):

دعا الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء إلى الكف عن نظرات الإستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس محذراً منها .

وقال ” بوشيت ” خلال برنامج ” المستشار الأسري ” على قناة المجد الفضائية : ” بسبب تلك النظرات أُصيب عشرات الرجال في وجوههم وشعرهم وأصيبوا بالبرص ” ، وذلك خلال حديثه عن كيفية الوقاية من العين والحسد في الزواج .

وأضاف : أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، قال ﷺ : ” إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر ” ، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون ، على حد قوله .

وانتقد ما يحدث في حفلات الزواج من الخيلاء والكبر والتعالي واصفًا ذلك بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع .

وتابع : كيف نريد أن نحافظ على أنفسنا ونحن حتى الأذكار لم نواظب عليها؟ ربما تأتي العروس وأخواتها إلى قاعة الزواج وهم لم يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء .

وأكد أن السبيل الوحيد للحماية من الحسد هو التحصن بذكر الله تعالى ، أذكار الصباح والمساء والأدعية ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل .